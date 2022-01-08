"EŞİM BENİ BOŞAR"

Öte yandan Bakan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafıyla da adından söz ettirmişti. Seda Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.