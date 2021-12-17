"Sessiz 'Seda'sız"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seda Bakan, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, yağmurun bastırmasından dolayı hızlıca otomobiline doğru yöneldi.

O esnada Bakan, gazetecilerin, "Hadise ve Gülşen arasında sosyal medyada 'Kraliçe kim?' rekabeti var, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben bir şey söylemeyeyim." diyerek, sessiz kaldı.