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SED ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardımı yattı mı, hangi gün ödenir? SED yardımı ne kadar, kimler alabilir ve nasıl alınır? SED ödemeleri ne kadar?

SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak?

SED ödemeleri ile ilgili araştırmalar Aralık ayının ortasına geldiğimiz gün itibriyle iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı ilgilendiren söz konusu duruma ilişkin en çok; Aralık ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman ve hangi gün yatacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...

Giriş: 14.12.2022 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sosyal ve Ekonomik Destek'te Aralık ayının ödemeleri için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca vatandaşımızın yararlandığı konuya ilişkin son durumu derledik. İşte, Aralık ayı SED ödemesi ile ilgili bilgiler ve SED yardımının miktarı...

  • SED YARDIMI YATTI MI?

    2022 Aralık ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi. Resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

    Bir önceki SED yardımı 19 Kasım'da yatırılmıştı.

  • ARALIK AYI SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

  • GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    -Dilekçe

    -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    -İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

  • SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

    Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

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