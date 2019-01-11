Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? sorusu 2019 yerel seçimleri öncesi oy kullanabilme durumunu öğrenmek isteyen seçmenler tarafından araştırılıyor. Seçmen kaydı sorgulama işleminde özellikle adres bilgileri büyük önem taşıyor. Seçmen kaydı sorgulama ile hem aynı hanenizde oy kullanacakları hem de binanızda oy kullanacakları öğrenebiliyorsunuz. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası...

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Mart 2019 yerel seçimlerde nerede oy kullanacağını merak eden seçmenler, YSK'nın oluşturduğu seçmen sorgulama sayfasına giriş yapıyor. İşte seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

1) Kimlik türünüzü yeni kimlik ya da nüfus cüzdanı olarak seçin

2) Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C kimlik numarası, Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no bilgilerini eksiksiz doldurun.

3) Resim Doğrulama alanında gördüğünüz 7 haneli rakam, harf ya da noktalama işaretini doğru şekilde girip "sorgula" butonuna basın

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Seçmen kaydı sorgulama işlemi ayrıca e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET EÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTESİ ASKIDAN NE ZAMAN İNECEK?

YSK tarafından belirlenen seçmen listeleri 4 Ocak 2019 8:00'den itibaren askıya çıktı. Listeler 17 Ocak 2019 saat 17:00'da askıdan inecek. 17 Ocak tarihine kadar her seçmen listede adının bulunup bulunmadığına bakıp, oy kullanmak için varsa bir yanlışlık gerekli düzeltmeleri yaptırmalı.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 31 Ocak 2019 Perşembe günü yine YSK tarafından yapılacak.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 - 17.00 saatleri arasına yapılacak.