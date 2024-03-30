Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç seçmen olacak, kaç kişi ilk kez oy kullanacak?

        31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

        31 Mart yerel seçimlere saatler kala bu sene oy verecek seçmen sayısı da araştırılıyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Bu kapsamda ilk kez oy kullanacak milyonlarca genç de olacak. Pek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak, seçmen sayısı kaçtır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yerel seçimlerin gelmesiyle milyonlar seçim için sandık başına akın edecek. Bu sene ilk kez 18 yaşına girdiği için oy kullanacak birçok genç de olacak. Peki, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? İşte, detaylar...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        2

        SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

        YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        3

        31 MART YEREL SEÇİMLERDE İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI

        YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Hangi durumlarda oy geçersiz olur?
        Hangi durumlarda oy geçersiz olur?
        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?
        Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?
        Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?
        Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?
        Seçim günü yasakları nelerdir?
        Seçim günü yasakları nelerdir?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası