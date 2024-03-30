31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
31 Mart yerel seçimlere saatler kala bu sene oy verecek seçmen sayısı da araştırılıyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Bu kapsamda ilk kez oy kullanacak milyonlarca genç de olacak. Pek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak, seçmen sayısı kaçtır? İşte, detaylar...
Yerel seçimlerin gelmesiyle milyonlar seçim için sandık başına akın edecek. Bu sene ilk kez 18 yaşına girdiği için oy kullanacak birçok genç de olacak. Peki, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? İşte, detaylar...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.
YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
31 MART YEREL SEÇİMLERDE İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI
YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ