SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

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