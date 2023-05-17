Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yüzde 50+1’lik oy oranına ulaşamadığı için 28 Mayıs’ta ikinci tur seçim yapılacak. 28. Yasama Dönemi’nde TBMM’de görev yapacak milletvekillerinin seçimi ise tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu elde etti. AK Parti 267, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 olmak üzere, Cumhur İttifakı 600 üyeli parlamentoda 322 milletvekili ile temsil edilecek.

Gerek seçim beyannamelerinde gerekse seçim kampanyası sırasında iktidar ve muhalefet partileri ile cumhurbaşkanı adaylarınca çeşitli vaatlerde bulunuldu. Şimdi gözler, AK Parti’nin seçim beyannamesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sırasında verdiği vaatlere çevrildi. Bunların bir kısmı kısa süre içinde hayata geçirilecek, bir kısmının ise zaman alması bekleniyor. AK Parti’nin işçiye, memura, esnafa, emekliye verdiği vaatler şöyle:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta HAK – İŞ Konfederasyonu’nun Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu söyledi. Yasaya göre memurların maaş artışlarının ocak ve temmuzda belirlendiğini kaydeden Erdoğan, sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, temmuz ayında bir adım daha atacaklarını belirterek, “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasına göre, en düşük 22 bin lira memur maaşı uygulaması temmuz ayında hayata geçecek. Bu artışın sadece en düşük memur maaşlarına mı yapılacağı, yoksa tüm memurlara aynı oranda artış yapılarak maaş skalasının korunup korunamayacağı şu aşamada net değil.

TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile bazı idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılmasına ilişkin düzenleme bu yıl ocak ayında yürürlüğe girdi. Ek göstergenin kapsamının genişletilmesi konusunda memurlardan gelen talep seçim kampanyası döneminde karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını, kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacağını söyledi. Erdoğan, birinci dereceye gelen ve şartları tutan tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Böylece üniversite mezunu olup birinci dereceye yükselen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor.

7500 TL ÜZERİNDEKİ EMEKLİ AYLIKLARINA ARTIŞ

En düşük emekli aylığının önce 3.500 TL’den 5.500 TL’ye, sonra da 7.500 TL’ye yükseltilmesi üzerine emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar ile birlikte 9.5 milyon emeklinin aylığı 7.500 TL’de eşitlendi. Başka bir ifadeyle 10800 gün prim ödeyenle 3600 gün prim ödeyen emekli, aynı aylığı almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni TBMM’nin açılmasıyla birlikte 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşları da sevindireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 7.500 TL üzerindeki emekli aylıklarına kademeli artış uygulayacaklarını belirtti.

BAĞ-KUR’LULARIN PRİM GÜNLERİ DÜŞÜRÜLECEK

SSK’lılarda (4A) prim günü 1999 öncesi çalışmaya başlayanlarda 5000-5975 gün, 1999-2008 arasında çalışmaya başlayanlarda 7.000, 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda ise 7.200 gün olarak uygulanıyor. Buna karşılık BAĞ-KUR’lu erkekler, hangi dönemde çalışmaya başladıklarına bakılmaksızın 9.000 prim gününe, kadınlar ise 1999 öncesi çalışmaya başlayanlarda 7200, sonraki yıllarda çalışmaya başlayanlarda ise 9.000 prim gününe tabi bulunuyor.

Bakan Bilgin, seçim kampanyası döneminde yaptığı açıklamada, BAĞ-KUR’luların emekliliği hak etme koşullarının SSK’lılar ile ayın seviyeye getirilmesi talepleri bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür.”

Küçük esnafa yönelik yapılacak bu düzenlemenin 1999 öncesi çalışmaya başlayanları da kapsaması halinde EYT’den yararlanamayan çok sayıda kişinin erken emekliliği mümkün olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan en önemli vaatlerden biri Türkiye’nin uygulamakta geciktiği aile sigortasına benzer bir düzenleme oldu. Beyannameye göre, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumu da gözetilerek, hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilerek Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.

Bu vaat gerçekleştiğinde Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün öngördüğü sosyal güvenlik yardımlarının sonuncusu da hayata geçirilmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM

Asgari ücret bu yılın başında brüt 10.008 TL, net 8.507 TL olarak belirlendi ve 2023 yılı boyunca uygulanması kararlaştırıldı. Ancak, gerek seçim beyannamesinde gerekse kampanya sırasındaki açıklamalarda asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında ara zam yapılacağı sözü verildi.

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