31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulası nasıl olacak? sorusu oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak. İşlem sırasında filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Peki, oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada olacak? İşte, oy pusulası 2019...
OY PUSULASI NASIL OLACAK?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK),31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.
Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.
PUSULADA HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?
Siyasi partilerin, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. İşte, partilein pusuladaki sıraları...
1. Saadet Partisi
2. Bağımsız Türkiye Partisi
3. Türkiye Komünist Partisi
4. Vatan Partisi
5. Büyük Birlik Partisi
6. Hür Dava Partisi
7. Cumhuriyet Halk Partisi
8. Adalet ve Kalkınma Partisi
9. Demokrat Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi
11. İyi Parti
12. Halkların Demokratik Partisi
13. Demokratik Sol Parti
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