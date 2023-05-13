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Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkmak yasak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, seçim günü sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Genel seçimler kapsamında açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından seçim günü işe gitmek zorunda olanlar sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını mercek altına aldı. İşte detaylar...

Giriş: 13.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Genel seçimlerde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında milyonlarca seçmen vatandaşlık görevine getirmek adına sandık başına gidiyor. YSK seçim yasaklarını açıklamasının ardından 14 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" İşte seçim günü sokağa çıkma yasağına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    14 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  • İŞTE MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

  • Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

  • Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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