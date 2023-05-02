Seçil Erzan soruşturmasında flaş detaylar!

Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla ilgili tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın tutuklanmasının ardından savcılığın yaptığı çalışmalarda, 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 5 kişiden, biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 3 kişiden biri olan Ali Y. ‘nin ismi, soruşturmada önemli bir yer alıyor.

PARAYI ALİ Y. ALDI

İş insanı B.Ç.’nin verdiği şikayet dilekçesinde ismi geçen Ali Y. ile ilgili önemli iddialar yer alıyor. Buna göre, Seçil Erzan, Kasım 2022’de B.Ç’nin iş yerine gelerek özel fondan bahsetti ve en az 3 milyon dolarla başlanması gerektiğini söyledi. Erzan, 3 ay sonra bankada 2 milyon dolar hesabı bulunan B.Ç.’nin bu kez evine giderek “Fatih Terim fonu altında yer açıldı paranızı yatırabilirsiniz” diyerek müşterisini ikna etti. İş insanının eşi Florya şubesinden parayı çekip, toplamda 2 milyon 118 bin doları Seçil Erzan’ın yönlendirmesiyle, şubenin yanında bulunan bir restoranın önünde 2 kişiye teslim etti. Seçil Erzan’ın gönderdiği bu iki kişi Denizbank’ın para tedarik firma yetkileri olduğunu söyledi. Parayı sözde yetkili diye teslim alan kişilerden biri Ali Y. idi. Aslında Ali Y.’nin bankayla ilgisi yoktu ve çalıştığı bir şirkette satış müdürlüğü yapıyordu.

BANKA YETKİLİSİ GİBİ TELEKONFERANS YAPTIRDI

Bir süre sonra paranın akıbetini soran iş insanı, Seçil Erzan'dan paranın 2 milyon 765 bin dolara yükseldiği ve vadenin ise 10 Mart 2023 günü dolacağı yanıtını aldı. Bu arada Erzan, karşı tarafın ikna olması için, bu parayla ilgili ‘Denizbank A.Ş. Levent Şubesi Seçil Erzan’ kaşeli ve kendisinin imzasını taşıyan yazılı bir metin verdi. İş insanı vadesinin tarihi geçtiği halde parasını alamayınca şüpheye düştü. Şubeden de öyle bir yatırımın olmadığını öğrendi. Buna rağmen Seçil Erzan, fonun olduğunu yineleyip, paranın çekilmeyip fonda devam etmesi durumunda 5 milyon dolara yükseleceğini söyledi. Müşteriyi ikna etmek için de Denizbank yetkilisi diye Ali Böcügöz ve iki kişiyle daha telekonferans üzerinde görüşme yaptırdı. Ali Böcügöz, iş insanına yapılan işlemlerin doğru olduğunu söyleyerek güven vermeye çalıştı.

ALİ BÖCÜGÜZ ALİ Y. ÇIKTI

Ancak kandırıldığını fark eden iş insanı hemen şikayette bulundu. Yapılan soruşturmada, iş insanı ile banka yetkilisi gibi konuşan Ali Böcügöz’ün Ali Y. olduğu iddia edildi.. Verilen şikayet dilekçesinde, iş insanı banka yetkilisi diye konferans yaptığı Ali Böcügöz’ün aslında Ali Y. olduğunu öğrendiklerini belirtti. Diğer iki kişinin de Seçil Erzan’la iş yapan diğer şüpheliler olduğu vurgulandı.

ALİ Y. SEÇİL ERZAN’IN ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Ali Y., soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak dosyada yer almaya başladı. İddialara göre Ali Y., Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşıydı. Ali Y. Çorlu’da araba satışı yapan bir firmanın satış müdürüydü ve Seçil Erzan’ın Çorlu’da çalıştığı dönemde tanışmışlardı. Seçil Erzan verdiği ifadede, iş insanın eşinden parayı kendisine güvenen ve olayla ilgisi olmadığını iddia ettiği Ali Y. ile parayı aldığını itiraf etti. Ve buradan aldığı parayı başka borçlu olduğu kişilere verdiğini ileri sürdü.

Erzan’la çok sayıda telefon trafiği ortaya çıkan Ali Y.’nin diğer bağlantıları da incelemeye alındı. Mali polis tarafından da yapılan çalışmalarda belli miktarda paranın yurt dışına çıkarıldığı yönünde ihtimaller de değerlendirildiği belirtiliyor. Ali Y. akrabası Atilla Y. ve Nazlı C. İle birlikte tutuklanmıştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.