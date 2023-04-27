Denizbank Levent şubesi müdürü Seçil Erzan'ın bankanın özel müşterilerine yüksek getiri sağlayan özel bir fon olduğunu belirterek spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Teknik Direktör Fatih Terim, müşteki sıfatıyla ifade verdi.

AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim'in de müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü Seçil Erzan çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

AA'nın haberinde soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin alınmasının beklendiği belirtildi.