5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan bir iş insanı , özel bir bankanın şube müdürü tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.



Edinilen bilgilere göre iş insanı, özel bir bankanın şube müdürüne aralıklı dönemler içinde bankaya yatırması için 5 milyon dolar teslim etti. İş insanı, söz konusu tutarların daha sonra hesabında olmadığını fark etti.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, söz konusu iş insanı, geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel bir banka müdürü hakkında ‘Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla şikayette bulundu.

“ÖZEL FONDA KAZANACAKSIN”

İş insanı verdiği şikayet dilekçesinde bankanın Florya şube müdürü S.E. adlı kadını 2011 yılında beri müşterisi olduğu için tanıdığını belirterek “Florya şubesinde müdür olan S.E.'nin daha sonra Levent şubesine tayini çıktı. 2022 yılı içerisinde beni arayarak görüştü. Bana ‘Yatırım amaçlı para bulabilir misin ya da boşta paran var mı? Özel müşterilere kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanabilirsin’ dedi." şeklinde ifade verdi.

“5 MİLYON DOLAR VERDİM”

Avukatı tarafından şikayette bulunan iş insanı, banka şube müdürü S.E.’nin bu teklifi üzerinde iddialara göre kendi parası ile birlikte yatırım yapmak isteyen bazı arkadaşlardan değişik zamanlarda aldığı parayı, nakit olarak banka müdürü S.E.’ye bavullarla götürdü. Ödeme dönemi geldiği zaman bankadan herhangi bir ödeme almadığını anlatan iş insanı, şikayetinde banka müdürünün kendisine sistemsel bir hatadan kaynaklandığını belirttiğini iddia ettiğini söyledi. Daha sonra S.E.’nin kendisine ayrıca bu çözümün fona para eklenmesi gerektiğini belirten S.E.’nin bu isteği üzerine 14 Kasım 2022’de 2 milyon 500 bin dolar para daha kendisine nakit olarak teslim edilerek sözde hesaba para yatırdığını iddia etti. İş insanı bu süreçte toplamda 5 milyon dolar paranın aktarıldığını söyledi.

HESAPTA PARALAR YOK

Bu süreçte bankacı ile sık sık görüştüğünü belirten iş insanı, daha sonra banka ile yaptığı görüşmede hesabında böyle bir paranın yatırılmadığını öğrendiğini iddia etti. Bankacı tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesinde bulundu. Parayı banka müdürü S.E.’ye verdiğine dair bankanın sözde makbuzlarının olduğu belirtilen dilekçede dikkat çeken iddialar yer aldı.

BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Bu şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında banka şube müdürü S.E., tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada sözde hesaplar incelenmeye başlandı. Bankacının aynı yolla başka müşterilerden de kayıtdışı biçimde para alınıp almadığı da incelenmeye başlandı.

ÜNLÜ İSİMLERİ DOLANDIRMAYA KALKTI

Edinilen bilgiye göre söz konusu banka şube müdürünün spor camiasından bazı isimleri de benzer yollarla dolandırmaya kalktığı iddia ediliyor. Ünlü bir teknik direktörün de aralarında bulunduğu simalara da bankacının ulaştığı ancak söz konusu isimleri benzer şekilde kayıtdışı para yatırmaya ikna edemediği gelen bilgiler arasında.