Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!

Tutuklu Seçil Erzan’ın akrabası Nazlı Can ile arasında yaşanan Fatih Terim’in paylaşımlarının ardından dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, soruşturma kapsamında incelenen Nazlı Can’ın telefon kayıtlarında, Habertürk’ün gündemi sarsan bu haberi ilk kez Türkiye’ye duyurduğu 12 Nisan gününde çok dikkat çeken paylaşımlarda bulunduğu görüldü..

Ortaya çıkan ayrıntılardan biri de olayın patlak vermesinden kısa bir süre sonra Nazlı Can, aracının satışını gerçekleştiriyor. Leyla Y.’ye sattığı aracıyla ilgili yazışmalar da raporda yer aldı.

Habertürk’ün haberini ‘Canımmmm’ adlı kullanıcıya atan Nazlı Can, ardından çok dikkat çeken elle yazılmış bir notu da gönderiyor. Seçil Erzan tarafından yazıldığı düşünülen el yazılı kağıt notta şöyle deniliyor; “Sekin nazlıya ait nuri ev ve bozcada göktürkü çözsün nuri bana en iyi avukatı bulsun bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı avukat bulman şart önemli banka hala olumlu eski eşya spor ayakkabı bolbol ada ve evler için kurtarma planı yapılma orda durumlar nasıl bana söylemek istediğin bir şey varmı candaş ne durumda dışarıda neler oluyor anneme yurtdışında olduğumu söyleyin.” (Yazıdaki yazım hatalarına dokunulmamıştır)

Bilirkişi tarafından ortaya çıkarılan Whatsapp yazışmalarında Nazlı Can, 12 Nisan 2023 günü Habertürk’ün Türkiye ilk duyurduğu “Banka şube müdürü ünlü isimleri de kandırmaya kalkışmış”, “5 Milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası” adlı haberin manşet ve içeriğinin ekran kaydını cep telefonundan ‘Canımmmm’ adlı kullanıcıya atıyor.

Nazlı Can’ın Whatsapp yazışmalarında ‘nilgünyenge’ adlı bir kullanıcıyla 10 Nisan 2023 günü yaptığı konuşmada 2019 yılında para topladıklarına dair vurgu yapıyor. Nazlı Can ‘Nilgünyenge’ adlı kullanıcıya attığı mesajda “Seçil bende hiç açık olacak gibi çok para yok ki milyonların yanında bizimkiler çerez parası sen o büyükleri güzelce toparlasan kafanda bide mesela 2019 da vermişler TL hiç dokunmamışlar bugünkü enflasyonla aradaki fark nasıl olacak ki? Bak bu Ayhan Akman’ın yanında bi çocuk vardı ona 50 bin verdin. Sana küçük gelebilir ama unutma bunları verdik ama sonra yine topladık. Şennur'un 2019 da 280 lira var hiç almadı bide Sevim ablalar var 2019 Eylül’de 2.250 bin vermişler” diyor. Bu yazışmanın ardından Nazıl Can, iki tane paraların alındığı isim listesini atıyor.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan bir haberi Arda Turan’a atan Nazlı Can'ın telefonunda ‘Nuri2’ adlı bir kullanıcıyla yaptığı yazışmada, Seçil Erzan’ın Çorlu’dayken bazı kişileri dolandırdığı da yapılan ikili sohbete yansıyor. Yazışmada, "Nuri2", "Nasıl bu hale geldi bu böyle kendine de bir hayrı olmamış" diyor. Nazlı Can buna "Bi sürü şey çıkıyormuş abi", "Çorluda daha Madoyu bitirmiş o zamanlar dediler" diyor. Nazlı Can, "Bu durumları görünce yanında durmaya da çekiniyorum" diyen Nuri2 adlı kullanıcıya "Benim Caner’in kayınpederleri çarptı bide üstüne üstük oğlunu da ayrı çarpmış insanların birbirinden haberi yok" diye cevaplıyor.

“BENİ HER AN GÖZALTINA ALABİLİRLER”

Nazlı Can, 21 Nisan günü ‘Serkanamerika’ adlı kullanıcıya “Olaylar çok büyük Serkan ben anlayamıyorum ki sen nasıl anlayacan. Bizde maddi olarak kayıp bayağı varda kimseye bişey diyemiyoruz Beni her an ifadeye falan çağırabilirler Son iki aydır görüşmüyordum zaten ama onun öncesinde bizde fondan para bozuluyor sanıp oraya buraya götürdük” dediği görülüyor.

NAZLI CAN İDDİANAMEDE ŞÜPHELİ

Seçil Erzan’ın tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nazlı Can, 28 Nisan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmada tahliye olan Nazlı Can, açıklanan iddianameye göre “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlamasıyla yargılanıyor.