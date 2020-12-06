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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şebnem Çapa ve Ceylan Çapa, önceki gün Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. İkiliye Çiğdem Kayalı'nın oğlu Sinan Akın da eşlik etti.

Üçlü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ormanlık alanları tercih ettiklerini söyledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şebnem Çapa, "Malum hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Biz de hava almaya çıktık" dedi.