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Şebnem Çapa, oğlu Emre Çapa, gelini Miray Besli, kızı Ceylan Çapa ve eşi Celal Çapa ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabına ekledi.

Çapa, 66 yaşına basan eşi için, "Nice sağlıklı güzel günlere Celal'ciğim. Hep beraber ailecek sevdiklerimizle, huzurlu günler bekle bizi" ifadelerini kullandı.