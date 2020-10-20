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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cemiyet hayatının tanınmış simaları Ayşegül Dinçkök, Şebnem Çapa ve Celal Çapa, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Sosyetik isimler, sahil hattında yürüyüş yaptı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmeyen Dinçkök ve Çapa çifti, ardından "İyi akşamlar" diyerek, bir mekana giriş yaptı.