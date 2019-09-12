12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ralli dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan, son altı yılın Dünya Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, şampiyonluk için Türkiye Rallisi'ne odaklanmış durumda... Finlandiya ve Almanya’da zorlu bir dönem geçiren Fransız pilot, bu gidişatı Marmaris’te bozmak istiyor. Şampiyonluk için Ott Tanak ve Thierry Neuville ile mücadele eden Ogier, sezonu, Türkiye Rallisi’nin önemini ve kariyer planlarını Habertürk’ten İnanç Ergülen'e anlattı. İşte Ogier'nin açıklamaları:
"İyi başladığımız sezonda şu an bazı zorluklar yaşıyoruz. Ott Tanak ile aramızda 40 puanlık bir fark var. Bu sebeple Türkiye bizim için çok önemli bir ralli olacak. Marmaris’te elde edeceğimiz puanlar çok kritik. Önce Finlandiya sonra da Almanya’da işler planladığımız gibi gitmedi. Şampiyonluk mücadelesi çok yakın geçiyor. Bu açıdan detaylar ve her alınacak puan çok önemli.
GEÇEN SEZON BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADIK
Türkiye Rallisi’nde geçen sene ben dahil birçok pilot gerçekten büyük zorluklar yaşadık. Gerçekten çok mücadeleci bir ralli. Bazı etapları çok güzel bazıları ise hayli zorluydu. Bu kadar zorlu parkurlarda yarışmak da kolay değil. Hızınıza ve çizginize odaklanmanın yanı sıra sürekli aracı korumayı düşünüyorsunuz. Ama sonuçta ralli de her duruma adapte olmanız ve başarmanız gereken bir yarış türü.
MARMARİS'TE PARKUT BİZE SÜRPRİZLER HAZIRLAYACAK
Bu sene de Marmaris’te parkur bize sürprizler hazırlayacak. Ben ise geçen seneden aklımda kalan keyifli etapları düşünmek istiyorum. Türkiye’de tekrar yarışmayı heyecanla bekliyorum. Bu sene eğer bir de beladan uzak kalmayı başarabilirsem her şey daha iyi olacak. Aracımın bozulmaması için dua ediyorum. Zorlu şartlarına bakınca, Türkiye Rallisi’nin favori etabım olmadığını söyleyebilirim.
MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUM
Sonuna kadar mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Yeni bir takımla sezona başlamak da böyle bir mücadeleydi. Çünkü konfor alanınızdan çıkıp değişiklik yapmak her zaman zordur. Yeni araca alışmak her zaman vakit alır. Dolayısıyla kalan 4 yarışta mümkün olan en iyi mücadeleyi vererek bir kez daha Dünya Ralli Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmak istiyorum."
MARMARİS'TE HEYECAN 12-15 EYLÜL'DE
8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi toplayan Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11’inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.
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