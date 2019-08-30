Dünya Ralli Şampiyonası’nda 10 yarış geride kaldı... Ott Tanak liderliği elinde bulundururken Red Bull sporcuları Sebastien Ogier ve Thierry Neuville ise Estonyalı pilotu takip ediyor. Dünyanın en önemli ralli şampiyonası Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak ise Türkiye. Dünyanın dört bir yanından gelen pilotlar, Marmaris’te birinci olabilmek için parkura çıkacak. Onlardan biri olan Thierry Neuville, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Belçikalı pilot, son 3 yarışta yaşadıkları şanssızlıkları Marmaris’te geri döndürmek istediklerini söyledi.

Marmaris’in geçen sene tüm pilotları çok zorladığını dile getiren Neuville, "Geçen yıl Türkiye’de hızlıydım ve liderliği elimde tutuyordum. Cumartesi günü yaşadığımız sorun sebebiyle benim için kısa süreli bir deneyim olsa da biliyorum ki Türkiye Rallisi bu yıl da çok zorlu geçecek" dedi.

Finlandiya ve Almanya’da bekledikleri gibi yarışlar çıkaramadıklarını dile getiren Belçikalı pilot Türkiye için "Zorlu parkur herkese sürpriz yapmaya hazır. Şampiyonanın bu benzersiz bölümüne iyi hazırlanmak gerekiyor. Hava sıcaklığı, büyük kayalar… Ek testler yapmak gerekli. Türkiye’de sadece hızlı olarak kazanılamayacağını gördük. Hız önemli ama aracı korumak da bir o kadar önemli. Geçen seneki gibi hız ve aracı koruyacak stratejiyi iyi dengeleyen birinci olacak" dedi.

"YIL SONUNA KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Hala şampiyonluk şansının olduğunu ve Türkiye’de kazanarak bunu herkese göstermek istediğini belirten Neuville, “Son 2 yarıştır Ott çok hızlı. 3’ümüzde şampiyonluk için zorlu bir mücadele içindeyiz. Bu zorluk son ana kadar devam edecek. Bu sebeple Türkiye Rallisi’nin önemi çok fazla” açıklamasını yaptı.

MARMARİS HEYECANI 12-15 EYLÜL'DE

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.