Scholz'dan Putin'e nükleer uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde kendisini Ukrayna'da biyolojik veya kimyasal silah kullanmaması konusunda doğrudan uyardığını söyledi.

Die Zeit'e konuşan ve hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit'ın doğruladığı açıklamalarda, Scholz, "Rusya’nın Ukrayna’nın bu tür silahlar geliştirdiği ve ABD'nin de bu tür silahlar kullanacağına dair iddiaların artmasıyla birlikte Putin’in kendisinin de bu tür silahlar kullanabileceği gibi bir izlenim oluştu. Bu yüzden ona açıkça söylemek benim için önemliydi. Doğrudan bunun kabul edilemez ve affedilemez olacağını belirttim" dedi.

RUSYA'NIN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 27. gününde, Batı dünyasının yaptırımlar uyguladığı Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harekatın planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Peskov, Amanpour'un nükleer silah kullanıp kullanılmayacağı yönündeki sorusuna yanıt verdi. Kendilerine yönelik hiçbir tehdidi göz ardı etmeyeceklerini ima eden Peskov, "Böyle bir şey yalnızca ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir” dedi.