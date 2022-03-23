Putin’in en büyük kızına peş peşe darbe

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Ukrayna'daki savaş, Putin'in kızını da etkiledi. Rusya Devlet Başkanı KGB ajanı olduğu dönemde doğan ilk kızı 36 yaşındaki Dr Maria Vorontsova, Hollandalı iş insanı eşi Jorrit Faassen'dan boşanıyor.

The Insider'ın editörü Roman Dobrokhotov, Vorontsova'nın kocası Jorrit Faassen'den ayrıldığını doğruladı. Ancak boşanma kararının savaştan önce olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Faassen’in uzun süre Rusya’daki Gazprombank-Invest ve Stroytransgaz’da çalıştığı belirtilirken, Putin'in kızı Maria’nın büyükannesinin soyadını kullandığı vurgulandı.

Rusya'dan kaçan gazeteci Sergey Kanev ise Putin'in kızının sıkıntılarının boşanmadan ibaret olmadığını da belirtti. Kanev, St. Petersburg’da varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Vorontsova’nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiğini ve zararının çok fazla olduğunu da ifade etti.