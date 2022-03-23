Lavrov'dan NATO'ya barış gücü uyarısı

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın geçen hafta barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesini, Polonya'ya savunma araçlarının verilmesi talebine ilişkin konuştu.

Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açabilir." dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında devam müzakere görüşmelerine değinen Lavrov, "Ukrayna ile müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor" ifadelerini kullandı.