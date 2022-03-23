Rus oligarkların yükselişi ve çöküşü

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasından bu yana 28. gün geçti. Savaşta 1 aya yaklaşırken, ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yönelik ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Ancak Rusya’nın ‘ekonomik savaş’ olarak nitelendirdiği yaptırımlar sadece ülkeyi ve siyasetçilerini değil, Putin’den sonra yükselişe geçen Rus milyarderleri de etkiliyor.

Rus milyarderlerin serveti son 10 yılda yüzde 73 arttı. ‘Oligark’ olarak tanımlanan bu milyarderler petrol, enerji, sanayi gibi pek çok alanda en iyiler arasında yer alıyor. Ancak 10 yılda kazançları yüzde 73 artan bu milyarderler, savaşın başlamasından bu yana daha 1 ay geçmeden servetlerinin yüzde 20’sini kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, savaş açıklamasından hemen önce toplam servetleri 326 milyar doları bulan oligarkların kazançları, savaş açıklaması sonrası 259 milyar dolara kadar eridi. Bu rakamlarla Rus milyarderlerin serveti 2019 yılı seviyelerine kadar düşmüş oldu.

SERVETİ EN FAZLA ERİYEN: TIMCHENKO

Serveti en fazla eriyen Rus milyarder yüzde 39 ile Timchenko olurken en az kayba uğrayan isim yüzde 1 ile Prokhorov oldu.

İngiltere’nin ilk etapta açıkladığı yaptırım listesinde yer alan Timchenko 1952 yılında doğan Timchenko, kariyerine 1976 yılında Leningrad'da devlet tarafından işletilen bir inşaat fabrikasında çalışmakla başladı. Timchenko sonrasında yine Leningrad'da Rus dış ticaret bakanlığında göreve geldi. 1988’de petrol şirketi Kirishineftekhimexport'un genel müdür yardımcısı olarak atanan Timchenko, 1997 yılında ise ticaret şirketi Gunvor'u kurdu.

Putin sonrası dönemde ilk finansal raporda Gunvor 43 milyar dolar gelir bildirdi. Kazançları hızla artan Timchenko, 2011’de ise Petrokimya şirketi Sibur'un yüzde 38'ini satın aldı. 2014’te Gunvor hissesini açıklanmayan bir meblağ karşılığında Tornqvist'e satan Timchenko, aynı yıl ABD makamları tarafından kara para aklama soruşturmasına dahil edildi.

Rusya’nın harekatı başlatması ile, Putin’in sık sık yanında görünen Timchenko, yaptırımlara ilk maruz kalan Rus oligarklar arasında girdi. Timchenko’nun serveti şu an yüzde 39 eriyerek 11.1 milyar dolar seviyelerine kadar düştü.

BLOOMBERG MİLYARDERLER ENDEKSİ'NDEKİ EN ZENGİN RUS: POTANIN

Kaybı yüzde 21 olan Rus milyarder, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre en zengin Rus olarak da görülen Vladimir Potanin. Ancak Potanin'in en zengin oligark olmasına rağmen diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği, diğerleri gibi yaptırım uygulanmaması.

1993'te Rusya'nın en büyük özel bankası olan Onexim Bank'ın Başkanı olan Potanin, 1996'da Yeltsin hükümetinde başbakan yardımcılığına atandı. 2010'da servetinin çoğunu hayır işlerine adayacağını söyleyen milyarder, 2012'de Norilsk Nickel ile milyarder Oleg Deripaska arasındaki çekişmeye son verdi; CEO'su olarak adlandırıldı. 2014'te ise ProfMedia'yı Gazprom-Media'ya sattı.

Ancak serveti ve Putin ile yakınlığına karşın dünyanın en büyük rafine nikel üreticisi olan Nornickel'in CEO'su ve çoğunluk hissedarı olması nedeniyle bu isme büyük çaplı yaptırım uygulanmadığı belirtiliyor. Bloomberg'e göre Potanin'in savaş sonrası serveti 24.8 Milyar Dolar.

EN AZ ZARAR UĞRAYAN İSİM: PROKOROV

1965'te Moskova'da doğan Prokhorov, 1989'da Moskova Devlet Finans Enstitüsü'nden mezun oldu.

1991'de iyi bağlantıları olan Vladimir Potanin ile bir araya geldi ve birlikte, 1995'te metal devi Norilsk Nickel'de hisse almaları karşılığında bir banka kurdular. 2010'da şirketteki hissesini Potanin'e sattıktan sonra, Brooklyn Nets basketbol takımının sahibi oldu ve NBA tarihinin ABD'li olmayan ilk sahibi olarak tarihe geçti.

Prokhorov'un en az zarara uğraması ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmaması ile diğerlerinden ayıran ise aslında bu ismin Putin'e çok yakın bir oligark olmaması. 2011'de parti kuran isim, 2012'de 2012'de cumhurbaşkanlığı adaylığını Putin'e kaybetti. Ancak Prokhorov, kampanya boyunca Putin'e karşı olmadığını, ancak kendisinin bir "alternatif" olarak sunulduğunu vurgulamaya özen gösterdi.

2013'te Uralkali'nin yüzde 27,1 hissesini yaklaşık 4,9 milyar dolara satın alan Prokhorov'da ise Uralkali'deki hissesini sattı. Bir sene sonra ise 2014'teki ABD yaptırımlarından sonra, Putin'in baskısı altında Brooklyn Nets'in yüzde 49 hissesini milyarder Joseph Tsai'ye 3.5 milyar dolara, 2019'da ise Barclays Center'daki yüzde 51'lik hissesini Tsai'ye sattı.

Prokhorov, 2018'den beri Rusya'daki etkinlik ve profilini düşürmeye çalışmaya odaklanmış durumda. Bu arka plana karşı, Prokhorov listedeki en 'likit' kişilerden biri olarak görülüyor bu nedenle milyarderin, el konulabilecek varlıklarının yerini belirlemenin nispeten daha zor olduğu belirtiliyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Prokhorov'un savaş sonrası net geliri 13.7 milyar dolar olarak biliniyor.

SAVAŞ SONRASI SERVETLERİ ERİDİ

Milyarderlerin tek ortak noktaları ise savaş sonrası hepsinin servetinin erimesi... Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre savaş öncesi Potanin'in serveti 31.3 milyar dolardan 24.8 milyar dolara, Leonid Mikhelson 28.5 milyar dolardan 21.7 milyar dolara, Alexey Mordashov'un serveti 28.5 milyar dolardan 21.7 milyar dolara, Vladimir Lisin'in serveti 27,8 milyar dolardan 20.7 milyar dolara, Alisher Usmanov'un serveti ise 21,3 milyar dolardan 17,8 milyar dolara düştü.

Rus zenginler arasında 9. sırada yer alan ancak en çok konuşulan isimler arasında bulunan Roman Abramovich'in serveti ise 16.6 milyar dolardan 13.9 milyar dolara düştü.

Ancak Avrupa'ya gidecek ve sırasıyla NATO-G7-AB Konseyi toplantılarına katılacak olan ABD Başkanı Biden'ın batılı müttefikleri ile birlikte Rusya'ya karşı daha fazla yaptırımları açıklayacağını duyurması sonrasında bu oligarkların servetlerinin daha fazla erimesine kesin gözüyle bakılıyor.