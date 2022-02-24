Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler, futbol dünyasını da etkiliyor. Dünya genelindeki spor kulüpler, Rusya şirketleriyle olan sponsorluk anlaşmalarını sonlandırıyor.

Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, formasında yer alan Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmelerin dikkate alınarak, formada yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırıldığı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağı kaydedildi.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.

MANCHESTER UNITED, AEROFLOT İLE ANLAŞMASINI FESHEDİYOR

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olan Manchester United da Rus havayolu şirketi Aeroflot ile anlaşmasını feshediyor. Madrid'e sponsorunun uçağıyla gitmeyen Manchester United'ın anlaşmayı feshettiği de belirtiliyor.