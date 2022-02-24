Rusya'nın işgalinin başlamasının ardından Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi ve 25 Şubat'ta başlaması planlanan futbol ligi askıya alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ukrayna'na tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terkedip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.