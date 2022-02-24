Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'e kötü haber...

İngiltere'den The Sun'ın haberine göre; Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkileri nedeniyle İngiltere'ye giriş yapamayacak. 2003 yılında Chelsea'yi satın alan Abramovich'in İngiliz kulübünün sahibi olma hakkının elinden alınması tartışılıyor.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni belgelerle Abramovich'in Putin ile ilişkilerinin ortaya çıktığı ve 55 yaşındaki işadamının ülkeye giriş yapamayacağı belirtildi.

Tahmini serveti 8,4 milyar sterlin olan Abramovich'in aylardır Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de görülmediği aktarıldı.