İspanya'nın Barcelona Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 25 Şubat Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile deplasmanda oynayacakları maça, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla gitmeyeceğini açıkladı.

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili gelen haberlerden dolayı basketbol takımının Saint Petersburg'a seyahat etmeyeceğini duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın 25 Şubat'ta Zenit, 27 Şubat'ta da CSKA Moskova ile maçı bulunuyor.

Barcelona'da, Türk basketbolcu Sertaç Şanlı da forma giyiyor.

THY AVRUPA LİGİ TAKIMLARI YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.

Takımların tamamı risk altında olmadıkça ya da bir maçın oynanmasını engelleyecek hükümet kararı bulunmadıkça lig takviminin planlandığı gibi devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, 18 takım temsilcisinin yarın çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek olayların gidişatını ve alınabilecek önlemleri görüşeceği kaydedildi.