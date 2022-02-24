Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek sosyal medya hesabından, "Savaşa Hayır" yazdı ve Ukrayna bayrağı emojisi paylaşarak Ukrayna'ya desteğini gösterdi.

32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi.

Rus forvet, milli takım formasıyla 45 maçta 16 gol attı.