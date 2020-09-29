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İstanbul merkezli SBK Holding'in Silcolux Investment’i 82 milyon dolara satın aldığı ileri sürüldü.Silcolux, yatırımları arasında Karsan Otomotiv’in de yer aldığı Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesine sahip. Reuters'in haberine göre 25 Eylül'de Lüksemburg'da yetkili kuruluşlara bildirilen bu satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding'in ana hissedarı haline gelecek. Satın alma tamamlandığında Kıraça Holding'te İnan Kıraç'ın yüzde 42.5, Kıraç Ailesi de yüzde 12.5 payı bulunacak.

KARSAN'DAN KAP'A AÇIKLAMA: KIRAÇA HOLDİNG'İN HAKİMİYET YAPISI DEĞİŞMEDİ

Kıraça Holding ticari araç üreticisi Karsan'ın yüzde 63.46'sını kontrol ediyor. Karsan Otomotiv ise bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Açıklamada ''Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması"başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bazı basın - yayın organlarında, Şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur'' denildi.

2019'DA HEKSAGON'UN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ SATIN ALMIŞTI

Turizm, gayrimenkul, ilaç ve otomotiv yan sanayinde faaliyetleri yoğunlaşan SBK Holding 2019 yılında Kıraça Holding'e bağlı Heksagon Mühendislik ve Tasarım’ın çoğunluk hissesini satın almıştı. Şirket geçen yıl iki önemli satın alma daha yapmış, Türkiye sigorta sektöründe hizmet veren Unico Sigorta AŞ'nin yüzde 75 hissesini Hollanda merkezli Kibele B. V.’den satın almıştı.

SBK geçen yıl Kuveytli Auto Land’i de satın aldı.

SBK Holding bünyesinde Biofarma İlaç, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, USLA Akademi, Ürosan, Bodrum Royal Palace, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio, Kempinski Hotel Adriatic yer alıyor.

KIRAÇA HOLDİNG 1998 YILINDA KURULDU

Kıraça Holding, İnan Kıraç ve Claude Nahum tarafından Kıraça Şirketler Topluluğu adıyla 1998 yılında kuruldu. Şirket otomotiv, bağımsız yenileme pazarı, tasarım-mühendislik, denizcilik ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Kıraça Holding'in iştirakleri arasında ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapıp, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Karsan, otomotiv yenileme pazarında faaliyet gösteren Karland, motor komponentleri tasarlayıp, üreten Kırpart A.Ş, Kıraça Holding'in 2006 yılı Kasım ayında, dünyaca ünlü motoryat üreticisi Azimut - Benetti Grubu ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde kurulan, deniz ekipmanları üreticisi Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ulaşım ve Savunma Sanayi Sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerinin Ürün Geliştirme Projeleri kapsamında Yetenek, Kapasite ve İletişim alanlarında destek sağlayan Hexagon Studio ve Türkiye'nin alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve bu alanda Türkiye'nin önde gelen elektrik enerjisi üreticilerinden biri olmak amacıyla 2008 yılında İstanbul’da kurulan Hexagon Global Enerji Kaynakları bulunuyor. Yerli otomobili üretecek konsorsiyumda tamamı İnan Kıraç’a ait olan ve 14 Mayıs’ta kurulan Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. yer alıyor.

Kıraça Holding kurucularından İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç 15 Eylül'de vefat etmişti. Birlikte kurdukları Suna ve İnan Kıraç Vakfı; eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Vakfın bünyesinde, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırma Enstitüsü yer alıyor.