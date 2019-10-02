Unico Sigorta artık SBK Holding'in

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye sigorta sektöründe 30 yıla yakın bir süredir hizmet veren Unico Sigorta AŞ el değiştirdi. Hollanda merkezli Kibele B. V.’nin sahip olduğu şirketin yüzde 75 hissesini SBK Holding aldı. Yeni ortaklıkla birlikte, gelecek yıl şirketin bilanço büyüklüğünün 1 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
Geçmiş yıllara kıyasla birleşme satın almalarda görülen düşüş ivmesi yeniden hareketlendi. Bu alandaki son gelişme ise sigorta sektöründe oldu. Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Londra merkezli EMF Capital Partners’in ortağı olduğu Kibele B.V., sahibi oldukları Unico Sigorta AŞ’nin satışına ilişkin yürütülen süreç tamamlandı.
PAZARTESİ İMZALAR ATILDI
Edinilen bilgilere göre taraflar geçen Pazartesi günü el sıkışarak masadan kalktı. İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre Unico Sigorta’nın yüzde 75’i SBK Holding AŞ’nin oldu.
HEDEF İLK 5’E GİRMEK
Hali hazırda 210 çalışanı ve 700 milyon TL bilanço büyüklüğü olan Unico Sigorta için gelecek yıl 1 milyar liralık bilanço büyüklüğü hedefleniyor. Türkiye’de hayat dışı sigorta şirketlerinde 10’uncu sırada yer alan Unico Sigorta için 5 yıllık süreçte ilk 5’e girilmesi hedefleniyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre satın alma süreci ile birlikte gelecek hafta 80 milyon liralık sermaye artırımı yapılacak.
İKİ SATIN ALMA DAHA YAPMIŞTI
Turizm, gayrimenkul, ilaç ve otomotiv yan sanayinde faaliyetleri yoğunlaşan SBK Holding geçen aylarda iki önemli satın alma daha yapmıştı. Şirket, Kuveytli Auto Land’in yanı sıra Kıraça Holding'e bağlı Heksagon Mühendislik ve Tasarım’ın çoğunluk hissesini satın almıştı.
30 YILDIR FAALİYETTE
Unico Sigorta, 1988’den beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Anılan yıl Commercial Union Sigorta AŞ kuruldu. 2004 yılına gelindiğinde bu şirketin unvanı Aviva Sigorta AŞ olarak değişti. Aviva Sigorta ise 2014 yılında, Kibele B. V. tarafından satın alındı.
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