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Saybeni'ye 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım

Kullanıcıların kişisel farkındalığına katkı sunma hedefiyle kişisel bir yol haritası hazırlayan girişim Saybeni, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı  

Giriş: 06.04.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Saybeni'ye 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım
HABERTURK.COM

Geliştirdiği algoritma ile kullanıcıların kişisel farkındalığına katkı sunma hedefiyle kişisel bir yol haritası hazırlayan girişim Saybeni, 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını duyurdu.

Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından yatırım alan girişim, 2019 yılında kuruldu.

Kullanıcılara kişisel farkındalık noktasında bir yol haritası hazırlayan girişim, bunu sesin frekans etkisini, yani kişinin ismini ve doğum anındaki tarihin sayısal etkilerini hesaplayan algoritması sayesinde gerçekleştiriyor.

Saybeni’nin Kurucusu Mehmet Sıddık Yılmaz, insanı ve hayatı analiz eden algoritmalarının, bir insanın fiziksel, mental ve ruhsal sağlığı için her türlü gereklilikler hakkında yorum, öneri ve çözüm üretebildiğini vurgulayarak, "İnsanla ilgili aklımıza gelebilecek soyut ve somut her kavramı, bunların her bir insana özel etkilerini, avantaj ve dezavantajlarını analiz ediyor ve kişiye özel bir yol haritası oluşturuyoruz" dedi.

4 bin kayıtlı kullanıcı ve hizmet satın almış bin kullanıcıları olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, "İlk 3 yılda 430 bin TL’den fazla ciro, 700 satış gerçekleştirirken, son bir yılda ise 200 bin TL’den fazla ciro ve 270’den fazla satışa ulaştık. Bu rakamları reklamsız olarak elde ettik. B2C ve B2B iş modellerini kapsıyoruz. 1 yıl içinde ‘Seri A’ yatırımımızı aldık" ifadelerini kullandı.

Alınan yatırımı globale açılarak farklı dillerde ve ülkelerde hizmet alanını genişletmek için kullanacaklarını kaydeden Yılmaz, "5'inci yılımızın sonunda ise global ölçeklenme ile bir ‘unicorn’ şirket olma başarısını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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