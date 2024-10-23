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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Savunma sanayisi temsilcileri Ankara'ya gidiyor - Savunma Sanayi Haberleri

        Savunma sanayisi temsilcileri Ankara'ya gidiyor

        Savunma sanayisi temsilcileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısının ardından İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:25
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        Savunma sanayisi temsilcileri Ankara'ya gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
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        TUSAŞ Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

        Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.

        Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

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