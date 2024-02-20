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Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından yükselen emtia fiyatları, dünya çapındaki petrol ve gaz şirketlerini geçen yılki ufak gerilemeden önce 2022'de rekorlar kırmaya itti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yıldönümüne yaklaşırken, Global Witness'a göre ‘süper büyükler’ olarak da adlandırılan BP, Shell, Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 281 milyar dolar kâr elde etti.

İngiltere merkezli BP ve Shell ikilisi, çatışmanın başlamasından bu yana toplam 94,2 milyar dolar kâr elde ederken Global Witness, bunun İngiltere’nin kesintisiz olarak 17 ay boyunca yani Temmuz 2025’e kadar tüm ev elektrik faturalarını karşılamaya yeteceğini tahmin ediyor.

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Öte yandan, Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies gibi Avrupa ve ABD merkezli enerji devleri de toplamda 187 milyar dolar kar elde etti. Bu rakamlar da, küresel enerji talebindeki artış ve arz kısıtlamalarının bir sonucu olarak görülüyor.

Pandemi sonrası toparlanma sürecinde enerji talebinin hızla artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucu ortaya çıkan belirsizlikler de petrol ve doğalgaz fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşmasına neden oldu.

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BIDEN 'SAVAŞ VURGUNCULUĞU' DEMİŞTİ Kârların artmasıyla birlikte 2022 yılında ABD Başkanı Biden da sektörü 'savaş vurgunculuğu' ile suçlamıştı. Biden 2022'de son 6 ayda en büyük 6 petrol şirketinin toplam kârının 100 milyar dolardan fazla olduğuna vurgu yaparak "Ben bir kapitalistim. Daha önce de söylemiştim. Şirketlerin adil kâr elde etmesiyle ilgili bir sorunum yok. Ama bu durum çok başka. Petrol şirketlerinin bugün rekor kârları, yeni veya yenilikçi bir şey yaptıkları için değil; bu kazançları Ukrayna’daki savaşın beklenmedik bir sonucudur. Bu acımasız çatışmanın beklenmedik sonucu Ukrayna'yı harap ediyor ve dünya çapında 10 milyonlarca insana zarar veriyor. Böyle bir savaş zamanında ve tarihi kârların elde edildiği bir dönemde yöneticilerin ve hissedarlarının kendi dar çıkarlarının ötesinde hareket etme sorumluluğu vardır" demişti.

TEK ETKEN SAVAŞ MI? Tabii bu devasa kârlar sadece savaş değil aynı zamanda iklim krizinin tırmanmaya devam etmesiyle de ortaya çıkıyor. 2023, kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Ancak analize göre 5 büyük petrol şirketi rekor kârlarını yenilenebilir enerji teknolojisine yatırım yerine iklim girişimlerini kıstı ve hissedarlarına büyük ödemeler yaptı. 5 şirketin yalnızca 2023 yılında hissedarlara ödediği 111 milyar dolar, COP28'de taahhüt edilen paranın 158 katıydı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, fosil yakıt talebinin bu 10 yıl içinde zirveye ulaşması bekleniyor . 'Süper Büyükler', kazandıklarını yeşil enerjiye geçişe yönelik iş modellerini dönüştürmeye ve net sıfır hedeflerini desteklemeye dönüştürmesi beklense de son kazanç raporları, petrol şirketlerinin bu fırsatı pas geçtiğini gösteriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ NE OLACAK? Bu dönemde, Shell ve BP gibi şirketlerin yenilenebilir enerji birimlerinden personel çıkararak ve iklim hedeflerini geri çekerek yeniden yüksek kârlı petrol projelerine odaklanmaları, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele çabaları açısından eleştirilere neden oldu. Özellikle Shell'in 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 58.9 milyar dolar kar elde etmesi ve 330 kadar pozisyonu düşük karbon çözümleri biriminden çıkarması, bunun bir örneği olarak gösteriliyor. Enerji sektöründe yaşanan bu gelişmeler, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yakından izlenmekte. Enerji güvenliği, sürdürülebilir enerjiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele, giderek daha fazla önem kazanıyor. Önümüzdeki dönemde, enerji şirketlerinin karlılık hedefleri ile küresel sürdürülebilirlik ve iklim hedefleri arasında nasıl bir denge kurulacağı ise merak konusu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.