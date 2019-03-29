29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Arabistan'ın kamu şirketi Saudi Aramco, bölgenin en büyük petrokimya şirketi olan SABIC'in çoğunluk hissesini almak için anlaştı.
Ham petrol bazlı gelirlerini çeşitlendirmek isteyen ve yüksek katma değerli petrokimya gelirlerini artırmak isteyen Saudi Aramco, SABIC anlaşması için hisse başına 123.39 riyal, toplamda ise yaklaşık 69 milyar dolar ödeyecek. Uzmanlar, bu hamleyle Saudi Aramco'nun 2021 yılında beklenen halka arzının da önünün tamamen açıldığı görüşünde.
Yapılan anlaşmaya göre Saudi Aramco, SABIC'in yüzde 70 çoğunluk hissesini Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu olan PIF'den satın alacak.
Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre, petrolden kimyaya olan dikey entegrasyonun tamamlanmasını sağlayacak Saudi Aramco - SABIC birleşmesiyle oluşan yapının teknoloji transferi ve coğrafi etkisinin de artmasıyla küresel anlamda pazar lideri olması bekleniyor.
45 MİLYAR DOLAR YILLIK SATIŞI VAR
Aramco CEO'su Amin Nasser, "Bu anlaşma ile daha güçlü ve sağlam bir işletme yaratacağız ve rekabetçiliğimizi artırarak küresel müşterilerimizden artarak gelen enerji ve kimya ürünlerini talebini karşılayabileceğiz." dedi.
Stratejik araştırmalar petrokimya endüstrisinin 2030 itibarıyla petrol piyasalarındaki büyümede üçte bir paya sahip olacağını ve 2050 yılında bu payın yüzde 50'ye ulaşacağını belirtiyor.
Saudi Aramco, 2010 yılında küresel rafineri kapasitesini günlük 5 milyon varilden 8-10 milyon varile çıkarmak ve bunun en az dörtte birini de petrokimya ürünlerine dönüştürmek istiyor.
50'den fazla ülkede faaliyet gösteren SABIC toplam 34 bin kişi istihdam ediyor ve geçen sene 45 milyar dolar satış yaparak 5.7 milyar dolar kâr elde etti.
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