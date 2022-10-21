Satranç ustası Neimann hile iddiaları nedeniyle rakibi Carlsen ve Chess.com'a tazminat davası açtı

Amerikalı satranç ustası Hans Niemann, kendisini hileyle suçlayan Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ve internet sitesi Chess.com 'a en az 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Niemann, itibarını ve hayatını alt üst etmek için kendisine tuzak kurulduğunu söyledi.
19 yaşındaki satranç ustası, Carlsen'ın kendi online satranç platformu Play Magnus ve onu 83 milyon dolara satma konusunda anlaşmaya vardığı Chess.com'la işbirliği içinde bir lekeleme kampanyası başlattığını iddia ediyor.
Niemann'ın avukatları, davanın, müvekkillerinin hayatını adadığı mesleğinde hukuksuzca kara listeye alınmak istendiği için; itibarı, kariyeri ve yaşamına verilen zararı telafi etmek adına açıldığını belirtti.
Chess.com, Niemann'ın internet ortamında yapılan en az 100 müsabakada hile yaptığını iddia etmişti.
Sitenin avukatları, Niemann'ın iddialarının hiçbir değerinin olmadığını belirterek, "ekibi ve tüm dürüst satranç oyuncuları adına doğru bildiklerini açıklamaya devam edeceklerini" söyledi.
Carlsen ise son gelişmelerle ilgili yorum yapmadı.
Carlsen, Niemann'a yenilmişti
Carlsen pek çokları tarafından tüm zamanların en iyi satranç oyuncusu kabul ediliyor ancak Eylül ayında Niemann'a yenilmişti.
31 yaşındaki oyuncu Niemann'ı hile yapmakla suçlamış, onun satranç dünyasındaki bu yükselişinin inanılamayacak kadar hızlı olduğunu ifade etmişti.
Niemann ise Carlsen'ın yenilgiyi hazmedemediğini ve yıldızlardaki itibarını yerle bir etmek istediğini söyledi.
Carlsen de, Chess.com da iddialarını kanıtlayamadı.
Chess.com'da 72 sayfalık, Niemann'ın, kimisi ödüllü 100 müsabakada muhtemelen hile yaptığı yönünde sonuçlanan bir inceleme yayımlanmıştı.
Platformun analizinde Niemann’ın hamleleri, en iyi oyunculardan bile hızlı olan satranç bilgisayarlarının önerdiği hamlelerle karşılaştırıldı.
Niemann sitede sadece 12 ve 16 yaşlarındayken gayri resmi oyunlarda hile yaptığını ama rekabetçi oyunlarda hile yapmadığını söylemişti.
İddiaların ardından Niemann, Chess.com'dan ve onun sponsor olduğu birebir turnuvalardan men edilmişti.
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Satranç ustası Neimann hile iddiaları nedeniyle rakibi Carlsen ve Chess.com'a tazminat davası açtı/satranc-ustasi-neimann-hile-iddialari-nedeniyle-rakibi-carlsen-ve-chesscom-a-tazminat-davasi-acti-3531504
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