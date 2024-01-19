BİM aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda! 19 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 19 Ocak 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden pek çok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa çıkacak. 19 Ocak 2024 BİM kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve bebek ürünleri dikkat çekti. Ayrıca bu hafta BİM'de raflı çalışma masası 999 TL, 55 İnç UHD android TV 10.499 TL, akıllı bileklik 999 TL, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1.199 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 19 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 15 ARALIK 202
BİM AKTÜEL 19 OCAK 2024 KATALOĞU
Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL
Clementoni Işıklı Pelüş Baykuş 399 TL
Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 299 TL
Clementoni Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL
İlk Adım Arabam 249 TL
Bebek Aktivite Halısı 249 TL
MGS Oyuncak Basmalı Tren 159 TL
Diytoy Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL
Gokidy Duyusal Oyuncak Tırtıl 55 TL
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Cotton Collection Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL
Sesli Home Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL
Cotton Collection Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL
Bebek Yorganı 145 TL
Silikon Bebek Yastığı 55 TL
Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL
Yumak Çeşitleri 55 TL
Wee Baby Cam Biberon Seti 119 TL
Bebsi Pipetli Bardak 99 TL
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HP Notebook RYZEN5 7N4W2AA 10.999 TL
HP 516 AIO HP Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Honor Choice Tws Kulaklık X5 Pro 999 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Speaker 125 TL
Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 999 TL
House Pratik Newton Denge Topları AC88 105 TL
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Abs Valiz Büyük Boy 679 TL
Abs Valiz Orta Boy 579 TL
Hobby Life Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL
Katlanabilir Su Kovası 105 TL
Polar Gömlek 219 TL
Hayvan Figürlü Panduf 119 TL
Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL
Oyuncak Kutusu 75 TL
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Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6 L 3.799 TL
Emsan Granit Tencere Seti 1.499 TL
Emsan Derin Saklama Kabı 269 TL
Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 799 TL
Chef's Derin Tencere 289 TL
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Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10.499 TL
Nordmende 50 İnç UHD Android TV 9.299 TL
Nordmende 43 İnç FHD Smart TV 6.699 TL
Senna 32 İnç HD Android TV 4.299 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
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