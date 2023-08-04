Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Merak Edilenler SATIŞTA! BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 4 Ağustos günü neler, hangi ürünler gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 4 Ağustos günü neler gelecek?

        BİM aktüel kataloğu bu hafta yine birbirinden farklı indirimli ürünleri raflarına yerleştiriyor. 4 Ağustos 2023 Cuma günü satışa çıkacak BİM kataloğunda; Blender Seti, elektrikli bisiklet, spor ayakkabı, kavanoz çeşitleri, smart televizyon gibi ürünler dikkat çekti. İşte, BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. BİM'de yarın: Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Bonera Karnıyarık Tenceresi, RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet gibi birçok ürün yer alacak. İşte detaylar...

        • 2

          BİM 4 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (2.999 TL)

          Luxell XXL 7.5 LT Fastfryer (2.799 TL)

          Arnica Blender Seti (899 TL)

          Cook Love Eriste / Makarna Makinesi (599 TL)

          Alpina Bıçak Seti 3'lü (199 TL)

        • 3

          Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı 3 Bıçaklı (129 TL)

          Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri 5 L (69 TL)

          Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım (125 TL)

          MGS Luna’nın Bisikleti (69 TL)

          Molinella Sofra Bezi (34.50 TL)

          Fakir ŞARJLI 2İN1 İNOVAX DİK SÜPÜRGE (5.999 TL)

          Kumtel Vakum Makinesi (599 TL)

          Bonera Karnıyarık Tenceresi (159 TL)

          Spor Ayakkabı Kadın 37, 38 numara (139 TL)

          Şort Erkek S-M, L-XL beden (59 TL)

        • 4

          LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA (15.999 TL)

          Nordmende 42 İNÇ NM42250 FHD ANDROID TELEVİZYON (5.299 TL)

          RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (15.999 TL)

          Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (12.999 TL)

          Elektrikli Bisiklet MJ-1 (9.999 TL)

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Habertürk Anasayfa