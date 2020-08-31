En çok satılan otomobillerin fiyatları ne oldu

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde ( ÖTV) sürpriz bir güncelleme gerçekleşti.

Sektörde uzunca zamandır beklenen matrah değerleri yeniden ele alınırken, yüzde 60'lık vergi diliminin artık yüzde 80 olarak belirlenmesi ve yüksek hacimli motora sahip otomobillerin de ÖTV oranlarının yükseltilmesi dikkat çekti.

Buna göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil grubu olan motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen modellerde, vergisiz fiyatı 130 bin TL'yi aşanlar artık yüzde 80 oranında ÖTV'ye maruz kalacaklar.

Ortaya çıkan tabloyu rakamlar ile ifade etmek gerekirse, vergisiz fiyatı 131 bin TL olan bir 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip otomobilin eski fiyatı 246 bin TL iken, yeni fiyatı 278 bin TL olacak. Bu da, söz konusu modelde yüzde 13 oranında fiyat artışına işaret ediyor.

Habertürk vergi yazarı Rahim Ak, buraya kadar anlattıklarımızı dünkü haberleri ile ayrıntılı bir şekilde aktarmıştı.

Fakat, ÖTV'deki değişiklikleri anlamak adına, Türkiye'de en çok satılan ilk beş otomobilin fiyatlarındaki son duruma da bakmakta fayda var.

EGEA VE CLİO'DA İNDİRİM VAR

Fiat Egea'nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin Ağustos ayı fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Önceki ÖTV matrahlarına göre yüzde 50'lik dilime giren bu araç, 1.6 litre altındaki otomobillerde matrah değerinin 70 bin TL'den 85 bin TL'ye çıkarılması ile birlikte yüzde 45'lik dilime düştü. Böylece Egea'nın söz konusu versiyonundaki fiyatı 4 bin TL kadar ucuzlayarak 121 bin 703 TL'ye kadar inecek.

Türkiye'de bir başka çok satan otomobil olan Renault Clio da, matrah güncellemesi ile fiyat avantajı elde eden modellerden biri oldu. Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg versiyonunun Ağustos ayı fiyatı 149 bin 800 TL olarak ay başında açıklanmıştı. Pazar gününe kadar yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 84 bin 600 TL civarında olduğundan, Clio'nun söz konusu versiyonu yeni düzenlemeye göre yüzde 45'lik ÖTV dilimine geçiş yaptı. Vergi dilimi düşen Clio'nun yeni fiyatı da 144 bin 750 TL oldu.

EN PAHALI MEGANE SEDAN ÜST DİLİME ÇIKTI

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de en çok tercih edilen üçüncü model olan Renault Megane Sedan ise, ÖTV'de yapılan değişiklik ile Clio'nun aksine fiyat artışına maruz kaldı. Megane Sedan'ın Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg versiyonu Ağustos ayındaki 261 bin 500 TL'lik fiyatı ile eski vergi düzenlemesine göre yüzde 60'lık dilimde yer alıyordu.

Fakat söz konusu versiyonun vergisiz fiyatının 130 bin TL'nin üzerinde olması, otomobili yüzde 80'lik vergi dilimine çıkarıyor. Dolayısı ile, Megane Sedan'ın değişen ÖTV ile birlikte yeni fiyatının da 295 bin 440 TL'ye yükseleceği ortaya çıkıyor.

PASSAT'IN BAŞLANGIÇ FİYATI 41 BİN TL ARTTI

Değişen ÖTV ile birlikte fiyat artışına maruz kalan Türkiye'nin çok satan modellerinden bir diğeri de Volkswagen Passat. Passat'ın giriş versiyonu olan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression'un Ağustos ayındaki satış fiyatı 319 bin 200 TL seviyesindeydi.

30 Ağustos öncesi yüzde 60'lık vergi diliminde yer alan bu otomobil, ÖTV'de yapılan değişiklik ile birlikte artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Yapılan değişiklik ile birlikte en ucuz Passat'ın yeni fiyatı ise 360 bin 628 TL olacak.

YERLİ COROLLA 300 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Yılın ilk 7 ayında en çok satılan beşinci model olan Toyota Corolla üzerinden yeni ÖTV'nin etkilerine bakmaya devam edelim. Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu Ağustos ayında bayilerde 275 bin 850 TL'den satılıyordu. Bu otomobil de vergisiz fiyatının 130 bin TL'den daha yüksek olması ile yüzde 80'lik dilime girdi. Böylece, yerli üretim Corolla'nın fiyatı ilk kez 300 bin TL seviyesini aşarak 311 bin 650 TL'ye yükseldi.

Sonuç olarak, ÖTV'deki matrah oranları sektörün beklediği şekilde güncellenirken, vergi oranının bazı modellerde yüzde 60'dan yüzde 80'e çıkmasının birçok modelde tüketiciye fiyat artışı olarak yansıdığı söylenebilir. Yerli otomobillerde c-segment sedanların üst paketlerinde fiyatların arttığı gözlenirken, ithal otomobillerde ise D-segment ve SUV gibi modellerin fiyatı değişen ÖTV'ye bağlı olarak arttı.