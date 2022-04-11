İstanbul'da fiyatlar uçtu!

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Konut fiyatlarındaki artış hız kazanarak sürüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Mart ayı raporuna göre geçen yılın şubat ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7.965 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ise, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi, ocakta 2021'in aynı ayına göre ise yüzde 77.4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,2 oldu

DÜNYADA KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI YERLER ARASINDA İLK 10'DA TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR

Kur artışı ile Türkiye'deki konut fiyatlarındaki yükseliş dünyanın bir çok ülkesini geride bıraktı. Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçları aporuna göre dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye’de. İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci sırada bulunurken İstanbul yüzde 26,4 ile dokuzuncu ve Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırada listelendi.

New York'ta merkezi konumda 165 bin dolarlık 6 oda, 3 banyolu evin fiyatı geçen yıl haziran ayı kur fiyatıyla 1 milyon 440 bin TL iken bugünkü kurla 2 milyon 432 bin TL oldu. İstanbul'da metrekare fiyatlarının 10 bin TL'yi geçtiği İstanbul Ümraniye'de net 84 metrekare 2+1 daire fiyatı ise 2 milyon 295 bin TL.

REEL SATIŞ FİYATLARI YÜKSELDİ

BETAM ve Sahibinden.com tarafından hazırlanan rapora göre, enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükseldi. Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 38.4 gün, İstanbul’da 36.2 gün, Ankara’da 29.6 gün, İzmir’de ise 45.7 gün oldu.

Satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Şubat ayında da geçen aya kıyasla bir miktar ivme kaybetti. Ocak’ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat’ta 10,2 puan yükseldi. Bu yavaşlamaya rağmen satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119,3 artarak yeni ve en yüksek seviyesine ulaştı

Şubat verilerine göre geçen yılın aynı ayında 3.632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 7.965 TL'ye yükseldi

Satılık konut fiyatlarının artış hızı mart ayında İstanbul'da 10.4, Ankara'da 8.4, İzmir'de 10.5 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 137.9, Ankara’da yüzde 105.5 ve İzmir’de yüzde 104.5 oldu. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 11.578 TL’ye, Ankara'da 5.137 TL’ye ve İzmir'de 8.947 TL’ye yükseldi.



2020 Mayıs’tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi 2022 Şubat ayında yükselerek 132.2’ye ulaşmıştı.

Endeksin bu seviyesi satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 32.2 aştığını göstermektedir. Reel satış fiyatı artış hızı 2022 şubat ayına göre göre İstanbul’da 1,8 puan, İzmir’de 2,6 puan, Ankara’da ise 0,4 puan yükseldi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE REEL SATIŞ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Reel satış fiyatları üç büyük ilde de yükseldi. Reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 143.1, Ankara’da 133, İzmir’de ise 135.1 oldu. Reel satış fiyat endeksinde artış özellikle İstanbul’da belirgin. Şubat ayı verileri satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül’deki seviyesine kıyasla İstanbul’da yüzde 43.1, Ankara’da yüzde 33 ve İzmir’de yüzde 35.1 oranında yüksek olduğunu göstermektedir

"MIAMI ÜMRANİYE'DEN DAHA UCUZ"

Komedyen Kaan Sekban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Miami'de 170 metrekare 3 odalı, 3 banyolu bir evin fiyatı ile, İstanbul Ümraniye'de satılığa çıkarılan 110 metrekare 2+1 dairenin fiyatı ile ilgili yaptığı paylaşımda "Şu ev Miami'de, 170 m2 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2.5 Mio Tl, mevcut kura göre yaklaşık 6 Mio Tl. Bugün 6 Milyon'a Ümraniye'de 2+1, 3+1 bi daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz" ifadelerine yer verdi