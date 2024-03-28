SASA bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı! SASA'nın sermaye artırımı ne zaman?
SASA bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, Sasa Polyester yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. İşte, SASA'nın bedelsiz sermaye artımı hakkında bilgiler...
- 1
Sasa Polyester (SASA), Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artırımına gidileceğini açıkladı. Buna göre; SPK onayının ardından SASA payı sahipleri, beher paya yüzde 700 oranında bedelsiz pay alacak. Peki, Sasa sermaye artırımı ne zaman? İşte, detaylar...
- 2
SASA'DAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI KARARI
Sasa Polyester Yönetim Kurulu, 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılan toplantının ardından yüzde 700'lük bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını belirtti. SASA, SPK'nın onay alırsa mevcut sermayesi 5.321.653.794,10 TL'den, 42.573.230.352,80 TL'ye çıkacak.
- 3
Konu ile ilgili şirket tarafından yapılan KAP açıklaması ise şu şekilde;
"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
-
- 4
SASA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN?
Sasa'nın bedelsiz sermaye artırımı için öncelikle SPK’dan onay gelmesi gerekiyor. SPK’nın onay sürecine ilişkin bir zaman kısıtlaması olmaması sebebiyle henüz tarih netleşmedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
- 5