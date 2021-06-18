Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren ve kadrosunu Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'le güçlendiren Galatasaray'da bir imza daha geldi. Eylül 2020'de altyapıya katılan Sarper Çağlar profesyonel sözleşmeyi imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Sarper Çağlar ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştı" ifadelerine yer verildi.

U19 Süper Ligi'nde 18 maça çıkan Sarper 6 gol atarken 5 golün de hazırlayıcısı oldu.