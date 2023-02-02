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Sarıyer'de oto galeride silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Sarıyer'de oto galeride çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 02.02.2023 - 03:42 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de oto galeride silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oto galeride silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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DHA

Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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