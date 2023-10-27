Şanlıurfaspor-Giresunspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Şanlıurfaspor ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor sahasında, Bitexen Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Feridun Dalbaş, Kemal Mavi, Egemen Savran
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Etzhan, N'Diaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi , Muhammed Arslantaş (Dk. 71 Mboula), Thill (Dk. 61 Töre), Barış Ekincier (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Seyit Gazanfer (Dk. 46 Semih Karadeniz), Mehmet Yiğit, Mert Çapar, Barış Gök
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Çekdar Orhan (Dk. 85 Kasım Alperen Köşger), Brandley (Dk. 90 Enishan Ceylan), Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Saviçeviç, Erol Can Akdağ, Mehmet Keskin, Metin Caner Albayrak (Dk. 63 Ali Emirhan Akçay), Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük
Sarı kartlar: Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 62 Enver Cenk Şahin (Şanlıurfaspor), Dk. 49 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 86 Mehmet Keskin (Giresunspor)