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Şanlıurfa'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan Raşit Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 24.05.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda öldürüldü
AA

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan Raşit Kaya (35), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Raşit Kaya, Viranşehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde, aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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