Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Abdurrahman Akgün'ün kullandığı 48 SJ 029 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 30'uncu kilometresi kırsal Yapraklı Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşen araçtaki Miva Nisa Ekinci (1) ile Elif Naz Köroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Azra Ebrar Köroğlu (1), Aleyna Köroğlu (5), Medine Köroğlu (38), Abdurrahman Akgün (41) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.