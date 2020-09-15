Akçakale Turgut Özal Parkı'nda oynayan 4 yaşındaki çocuk, metal çöp kutusuna sıkıştı.

Çocuğun ağladığını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çöp kutusunu, demir kesme makasıyla keserek çocuğu kurtardı.