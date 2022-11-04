Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mance Mahallesi'nde karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan CE, A.E, M.E. ve B.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan C.E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.