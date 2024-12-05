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        'Sandık Kokusu', sosyal medyanın gündemine oturdu

        SHOW TV'de ekrana gelen,'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 37'nci bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaklaşık 1 saat TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:04
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        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 37'nci bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

        #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karsu’nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yaptı. Bora, Ayça ile arasında bir şey olmadığını Karsu’nun anlaması için Ayça ile konuşmaya karar verirken Ayça, Karsu’yu Bora ile ilişkisi varmış gibi kıskandırmaya devam etti. Ayça ile Bora’nın yürüyüş yapmasına bozulan Karsu, Bora’nın ikisiyle aynı anda ilgilendiğini düşündü. Tekrar üzülmek istemeyen Karsu, Bora’yı terslemeye başladı.

        Bora, Ayça’yı nazik bir dille reddetti;

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        Tüm bunlar yaşanırken Irmak ve Kıvanç yeni başlayan ilişkilerini huzurlu bir şekilde devam etti. Kıvanç, Irmak’tan yanına taşınmasını istedi. Hasan’ı Feryal’den kıskanan Filiz, Feryal’in Hasan’a samimi davranırken kendisine soğuk davranması sonucu iyice sinirlendi.

        Filiz, Feryal Aksoy’u kıskandı;

        Bora’nın ikili oynadığını düşündüğü için onun yemek davetini reddeden Karsu, kendisinin başka bir buluşması olduğunu söyledi. Randevu hakkında fazla bilgi veren Karsu, Bora’nın aynı mekana gitme ihtimali olduğunu öğrenince panikleyerek sahte bir randevu ayarlamak zorunda kaldı. Gülnaz’ın yardımıyla ayarlanan sahte randevuda çok içen Karsu, yemek boyunca Bora’yı dilinden düşürmedi. Karsu sarhoş olurken Bora’nın mekana gelmeyeceğini anlayınca da Bora’ya sesli mesaj attı.

        “Git, Ayça ile birlikte ol”;

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        Bölümün finalinde Karsu yanındayken sesli mesajı fark eden Bora, Karsu’nun tüm engelleme çabasına rağmen mesajı dinledi. Bora’nın sesli mesajı dinledikten sonra vereceği tepki yeni bölüme olan heyecanı arttırdı.

        Bora, Karsu’nun ona aşık olduğunu öğrendi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “BORA İLE BİR SÜREDİR ARAMIZDA BİR YAKINLAŞMA VAR”

        Karsu sesli mesajı açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu aniden öpüyor. Karsu, Bora ile ilişki yaşamaktan korkarken ailesine de durumu açıklamasıyla herkes şoke oluyor. Ayça ve Hakan’ın atışması dikkat çekerken Feryal’in Hasan’a şarkı ithaf etmesi Filiz’in kıskanmasına yol açıyor. Yeni bölümde Filiz ve Feryal’in arasında neler olacağı merak konusu oluyor.

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu’nun 38. Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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