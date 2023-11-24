'Sandık Kokusu'nun yayın tarihi dizinin afişi ile duyuruldu

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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi sevilen isimlerin başrolünde yer aldığı 'Sandık Kokusu' adlı dizinin farklı afişi beğeni toplarken, projeye olan merak ve ilgiyi de arttırdı. Sosyal medyada da paylaşılan afiş övgü dolu yorumlar aldı.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu', 3 çocuk annesi Karsu ve ailesinin başlarına gelen talihsiz bir olay sonrası yaşadıklarını etkileyici bir anlatımla ekrana taşırken; kimi zaman duygulanacak, bazen hüzünlenecek, çoğu zaman ise yeniden başlamanın umut verici sıcaklığını hissedeceksiniz. ‘Sandık Kokusu’, 6 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında olacak. 'Sandık Kokusu' kadrosundan ilk kare