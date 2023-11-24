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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yayın tarihi dizinin afişi ile duyuruldu

        'Sandık Kokusu'nun yayın tarihi dizinin afişi ile duyuruldu

        SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği 'Sandık Kokusu'nun afişi yayınlandı. Özge Özpirinçci ile Demet Akbağ'ın fotoğraflarının yer aldığı anne - kız temalı afişle, dizinin yayın tarihi de açıklandı. Merakla beklenen dizi, 6 Aralık Çarşamba günü başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:03
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        Yayın tarihi afişiyle duyuruldu
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        Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi sevilen isimlerin başrolünde yer aldığı 'Sandık Kokusu' adlı dizinin farklı afişi beğeni toplarken, projeye olan merak ve ilgiyi de arttırdı. Sosyal medyada da paylaşılan afiş övgü dolu yorumlar aldı.

        Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu', 3 çocuk annesi Karsu ve ailesinin başlarına gelen talihsiz bir olay sonrası yaşadıklarını etkileyici bir anlatımla ekrana taşırken; kimi zaman duygulanacak, bazen hüzünlenecek, çoğu zaman ise yeniden başlamanın umut verici sıcaklığını hissedeceksiniz.

        ‘Sandık Kokusu’, 6 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında olacak.

        'Sandık Kokusu' kadrosundan ilk kare
        'Sandık Kokusu' kadrosundan ilk kare
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        #sandık kokusu
        #show tv

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