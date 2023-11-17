'Sandık Kokusu' kadrosundan ilk kare

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SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun başrol oyuncuları tanıtım için kamera karşısına geçti.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi beğeniyle izlenen başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan dizi, yayınlanan yeni fotoğrafla beğeni topladı. Sosyal medyada da dikkat çeken dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle anlatacak.

Anne ve kızın, izleyicilerin kendilerinden bir şeyler bulacağı yürekleri ısıtan hikâyesi ve sevilen isimleriyle ‘Sandık Kokusu’ yakında SHOW TV’de...