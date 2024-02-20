Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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Karsu’nun Adnan’la karşı karşıya geldiği tanıtımda Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu öğreniliyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha’nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu’nun Reha’ya Atilla’nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atilla, yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. Ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar. Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgârları eserken, Adnan çareyi Filiz’e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan’ı karşısında gören Filiz’in tepkisi ne olacaktır? Ozan’ın yokluğu Karsu ve Deniz’i endişelendirmeye devam eder. Atilla’nın aklına geçici bir çözüm gelir. Bu sırada Irmak hastalanır ve durumun ciddiyeti anlaşılınca hastaneye giderler. Aldıkları haber hepsini şaşırtır. Reha ise hala Karsu’yla uğraşmaktadır. Atilla’nın evinden dönen Karsu’ya hesap sorar. Karsu, yüksek sesli bir tartışmanın ortasında, herkesin şahitliğinde büyük bir bomba patlatır. Peki bu bomba ne olacaktır?

İşte Sandık Kokusu’nun 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.