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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda Aydan Şener sürprizi

        'Sandık Kokusu'nda Aydan Şener sürprizi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'na ünlü oyuncu Aydan Şener konuk oluyor. Dizide ünlü bir sanatçıya hayat verecek olan Şener, 'Filiz'in komşusu 'Feryal Aksoy' karakterini canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:34
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        'Sandık Kokusu'nda Aydan Şener sürprizi
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        SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'na ünlü oyuncu Aydan Şener konuk oluyor. Dizide ünlü bir sanatçıya hayat verecek olan Şener, 'Filiz'in komşusu 'Feryal Aksoy' karakterini canlandıracak.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sandık Kokusu', izleyicilerini hayatın içinden hikayelerle ekran başına bağlıyor. Aşkın her zaman galip gelmediği, ancak mücadele ruhunun asla kaybetmediği bu özel hikâye; kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor. Pes etmeyenlerin kalplerini bir araya getiren 'Sandık Kokusu', her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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